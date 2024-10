Perde il controllo dell'auto e va a sbattere contro il guard rail: traffico in tilt sulla tangenziale

Perde il controllo dell'auto e va a sbattere contro il guard rail: è successo nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 16 ottobre, sulla sopraelevata di Moncalieri, direzione Savona, nel tratto delle doppie curve.

Ferito in codice verde al Santa Croce

Il conducente, lievemente ferito, è stato condotto in codice verde all'ospedale Santa Croce. La conseguenza, complice anche i rallentamenti già provocati dall'asfalto viscido per la pioggia, sono state code e rallentamenti alla circolazione in zona e sulla tangenziale sud di Torino.