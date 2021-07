Risolto il guasto alla linea 1: metro regolare tra Porta Nuova e Bengasi

Dopo due giorni di disagi per i pendolari, sono tornate regolari le corse della metropolitana nel tratto Porta Nuova-Bengasi. Nella notte - come spiega Gtt - il guasto è stato risolto e questa mattina i convogli sotterranei hanno ripreso a circolare: non è stato necessario quindi utilizzare i bus in superfice, che erano stati attivati ieri.

Domenica si erano registrati i primi problemi, poi lunedì all'alba la metropolitana si è bloccata da Porta Nuova a Bengasi, con lamentele dei passeggeri e conseguenti assembramenti.