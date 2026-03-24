Prolungamento metro fino a Rivoli: "Proseguono i lavori. Roma conferma 8.5 milioni"

Nonostante le difficoltà finanziarie di ICI Spa, proseguono i lavori per il prolungamento della linea 1 fino a Rivoli. L'azienda che si è aggiudicata il maxi appalto per l'estensione ad ovest dell'infrastruttura - oltre al c ompletamento delle quattro nuove stazioni Certosa, Collegno Centro, Villaggio Leumann e Cascine Vica - e ntro il 15 marzo la società avrebbe dovuto presentare il piano di rientro, così come previsto dalla richiesta di concordato preventivo depositata ad agosto 2025.

La storia

Ragion per cui il Tribunale di Roma ha dichiarato estinto questo ultimo provvedimento. Ma la questione, così come la speranza, non è ancora del tutto chiusa. ICI Spa starebbe cedendo dei cantieri ad altre aziende e starebbe preparando - invece di una domanda di concordato in bianco - una più "completa": l'obiettivo è depositarla entro i primi di aprile 2026.

I lavori

A fare il punto sullo stato dei lavori l'assessore regionale Enrico Bussalino, rispondendo ad un'interrogazione della consigliera regionale del Pd Nadia Conticelli. Proseguono le lavorazioni nel prolungamento della linea 1, giunte all’80% del completamento. In galleria è stata ultimata la posa dell’armamento, mentre nelle stazioni Leumann e Cascine Vica è iniziata l’installazione delle porte di banchina. Parallelamente sono in fase di ultimazione le attività nel nuovo deposito e l'ampliamento dell'officina che ospitano i 4 nuovi treni Alstom.

"I lotti I e II - ha proseguito Bussalino - stanno procedendo sotto il supporto diretto di Infra.To. Per il completamento dell'opera si conferma lo stanziamento di 8.5 milioni dal Governo alla Regione che saranno trasferiti ad Infra.To in qualità di stazione appaltante".

Conticelli (Pd) all'attacco

Va all'attacco la consigliera regionale del Pd Conticelli: "La Regione non può limitarsi a fare l’osservatore esterno tra Governo, stazione appaltante ed Enti locali. Chiediamo quindi un intervento più deciso da parte della Giunta regionale affinché siano garantiti tempi e finanziamenti per l’opera".