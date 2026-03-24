Controllo targhe e deposito di 200 euro: la Città "stoppa" i camper abusivi al Caio Mario

Dopo la presenza di abusivi - nella maggior parte famiglie rom - e le lamentele dei residenti, la Città migliora l’accoglienza nell'area camper di Caio Mario, ma non solo. Su proposta dell'assessore alla Mobilità Chiara Foglietta sono previsti una serie di interventi su alcuni parcheggi in struttura, oltre a nuove agevolazioni.

Controllo targhe

Per quanto riguarda il Caio Mario, la durata massima della sosta viene estesa a sette giorni. Un tetto fissato per favorire il turismo e scongiurare le occupazioni abusive di mezzi da parte dei nomadi. Sempre in quest'ottica, è prevista una gestione digitale delle targhe, basata su liste di controllo.

Sarà così possibile impedire l’ingresso ai camper segnalati o a chi ha già usufruito della struttura nei 90 giorni precedenti, evitando così che la regola sulla sosta massima venga aggirata con brevi uscite e rientri.

Deposito da 200 euro

Inoltre, l’accesso sarà vincolato a un deposito cauzionale su carta di credito fino a un massimo di 200 euro, a garanzia del rispetto degli spazi comuni e a copertura di eventuali danni o mancati pagamenti.

"Vogliamo restituire ai turisti - sottolinea l'assessore Foglietta - uno spazio di accoglienza decoroso e funzionale, incentivando il ricambio e scoraggiando utilizzi impropri". In parallelo, la Città interviene sul parcheggio Santo Stefano per contrastare fenomeni che limitano la disponibilità di posti, come l’occupazione indebita degli stalli riservati alle persone con disabilità o il parcheggio fuori dagli spazi consentiti.

Multa da 50 euro

Poiché all'interno delle strutture chiuse non è possibile applicare le sanzioni del Codice della Strada, viene introdotta una penale di 50 euro per le soste irregolari.

La delibera introduce inoltre, in via sperimentale per un anno, nuove tariffe agevolate per residenti e dimoranti nell’area del parcheggio Fontanesi, pensate per favorire la sosta nelle ore serali e notturne e nei fine settimana, allineandole a quelle già attive nei parcheggi Lancia, Palagiustizia e Bixio.

Tariffe agevolate ed abbonamenti

Gli abbonamenti prevedono una validità dalle 15 alle 9 nei giorni feriali e per l’intera giornata nei weekend e festivi, con costi più accessibili rispetto alle tariffe ordinarie: 55 euro al mese e 140 euro a trimestre per i residenti, 75 euro al mese e 195 euro a trimestre per i dimoranti, mentre resta disponibile anche l’abbonamento ordinario da 85 euro mensili o 230 euro trimestrali.

Infine viene estesa la validità della tariffa Park&Ride anche ai possessori di carte BIP per persone con disabilità, superando una limitazione che finora ne escludeva l’utilizzo, rendendo lo scambio tra auto e mezzo pubblico più semplice e accessibile per tutti.