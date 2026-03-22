Il cantiere Terna slitta ancora: rotonda del ponte di Bibiana ferma fino a Pasqua

Posticipato ancora una volta l’inizio del cantiere Terna alla rotonda del ponte di Bibiana. Gli interventi notturni per il completamento dell’interramento dell’elettrodotto avrebbero dovuto iniziare verso il 20 febbraio ma poi la data era stata posticipata alla seconda metà del mese di marzo per la necessità di riorganizzare le squadre al lavoro.

Secondo le nuove previsioni, il cantiere notturno partirà dopo Pasqua: “La ditta sta ancora posizionando dei micropali e una passerella per permettere il passaggio sopra il corso d’acqua in corrispondenza dell’incrocio tra la strada provinciale 161 e la strada vecchia di San Giovanni. Solo dopo passerà alla rotonda e non sarà prima di Pasqua” avverte il comandante della polizia locale lusernese Massimo Chiarbonello.