"Destino Cuba", il libro di Alessandro Zarlatti in vetrina presso la Libreria Belgravia

Alessandro Zarlatti è uno scrittore italiano, ma cubano d'adozione, che ormai da tempo racconta una terra così unica al mondo insieme alla moglie Flabia, esperta fotografa. Si intitola " Destino Cuba " il libro che presenterà sabato 24 luglio alle 17.30 presso la Libreria Belgravia in via Vicoforte 14/d a Torino.

Un volume particolarmente prezioso in questo periodo, in cui il nome di Cuba è tornato al centro di tutte le cronache per i disordini che si sono verificati nei giorni scorsi e che - ancora oggi - divide non solo a livello politico, ma anche sociale e culturale.