Barriera, vendeva sigarette elettroniche in negozio ma nel retro produceva marijuana: arrestato

A Torino, nel quartiere Barriera Milano, vendeva sigarette elettroniche in negozio ma nel magazzino sul retro produceva e stoccava marijuana. Aveva trasformato il suo deposito in una serra artigianale per la produzione intensiva di droga.

Un commerciante italiano di 59 anni, incensurato, domiciliato in provincia di Torino, è stato arrestato. I carabinieri hanno saputo della sua attività parallela e hanno perquisito il negozio e il magazzino, che ha portato all’arresto dell’uomo, al sequestro di una serra artigianale (lampade, ventole e termometri), di 53 piante di marijuana, di 24 kg della stessa sostanza già essiccata e imbustata in 58 buste, di un bilancino di precisione e di tutto il necessario per il confezionamento della droga.

In caserma, l’uomo ha dichiarato che la marijuana nelle buste è legale ed è di libera vendita. Il pubblico ministero ha disposto l’analisi della sostanza. L’uomo è stato arrestato e messo ai domiciliari