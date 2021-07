Approvato in Conferenza Stato Regioni il decreto ministeriale Ocm vino: promozione nei Paesi Terzi con più flessibilità

Il Piemonte ha contribuito insieme alle altre Regioni al miglioramento del testo relativo al decreto ministeriale Ocm vino, promozione nei Paesi Terzi. Il decreto approvato in Conferenza Stato Regioni, e condiviso in Commissione politiche agricole il 22 luglio, rafforza gli elementi di flessibilità a favore dei beneficiari, migliora lo strumento delle varianti e a supporto dei produttori introduce un manuale unico dei controlli effettuati sulle domande di pagamento, che verrà redatto da Agea in accordo con il Ministero delle politiche agricole.

“Le modifiche, fortemente volute dalla Regione Piemonte, introducono positivi elementi di flessibilità per i progetti attualmente in corso e per quelli della prossima annualità -dichiara l’assessore all’Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte, Marco Protopapa -. In merito alle sanzioni, introdotte con Regolamento Ue, monitoreremo l’attività di Agea”.