Pulizia, controlli, codice etico, eventi, cultura: dieci proposte dell'associazione Smart Vanchiglia

Un decalogo per una migliore qualità della vita in piazza Santa Giulia e zona Vanchiglia: è quello proposto dall'associazione Smart Vanchiglia. "La finalità - dicono i promotori - è quella di stabilire regole e impegni comuni per garantire le esigenze e i diritti di tutti: residenti, clientela, commercianti. Si tratta di proposte concrete e immediatamente attuabili per una 'movida sostenibile', che richiedono l'impegno da parte di tutti i soggetti coinvolti e la collaborazione fra i privati e le istituzioni".