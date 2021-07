Non osserva il Daspo urbano, ma si aggira tra le auto del parcheggio di Porta Nuova: denunciato

Da tre mesi era colpito dal divieto di accesso nelle aree urbane, con riferimento all’area di via Nizza limitrofa alla stazione Porta Nuova ove insistono i parcheggi a pagamento. Ma il quarantaseienne rumeno, giovedì sera, viene notato dai poliziotti del Commissariato Centro proprio in quell’area: l’uomo asserisce di non sapere di essere soggetto a tale limitazione e assicura di trovarsi in quel luogo solo di passaggio.