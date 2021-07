Maurizio Scandurra torna a ‘Piazza Libertà’ su ‘Canale Italia’

Tra gli ospiti di ‘Piazza Libertà’ in onda domenica sera 25 luglio in diretta dalle 20.00 alle 21.00 su ‘Canale Italia 83’ e su Sky 937 c’è anche Maurizio Scandurra.

ll giornalista radiotelevisivo e saggista cattolico interverrà nell’ultima puntata dello spazio d’approfondimento politico controcorrente ideato e condotto da Armando Manocchia, Direttore del portale d’informazione ImolaOggi.it, insieme a Ornella Mariani (Scrittrice), Franco Trinca (Biologo, Nutrizionista), Tiziana Alterio (Giornalista, Scrittrice) e Paolo Bellavite (Medico Chirurgo, Ematologo), con il contributo prezioso del vignettista Mario Improta. La trasmissione va in onda in streaming anche su Facebook all’indirizzo https://www.facebook.com/PiazzaLibertaUfficiale/.

“Greenpass, vaccini, Covid-19 sono una triade pericolosissima per i diritti fondamentali dell’individuo, non solo in Italia ma anche in tutto il mondo”, esordisce Scandurra.

“Al di là dell’oggettiva circolazione di una malattia, persistono interrogativi fondamentali tuttora irrisolti: i dati divulgati dai media maninstream sono realmente tali? Perché si tace circa le terapie di cura domiciliari? Per qual motivo ai no vax e free vax è impedito ogni spazio informativo? A chi conviene, invece, la persistenza di una psico-info-pandemia presunta o reale?”, prosegue Maurizio Scandurra, che è stato ospite nuovamente de ‘La Zanzara’ il 23 luglio scorso su ‘Radio24’. “Tutti temi importanti, che ho dibattuto con grinta anche nell’energica arena guidata dai valenti capitani coraggiosi Giuseppe Cruciani, Alberto Gottardo e David Parenzo, cui sono davvero grato per lo spazio e la preziosa opportunità concessami in un contradditorio ritmato in cui ciascuno è libero di dire che cosa pensa come vuole”.

Maurizio Scandurra, critico musicale e altresì coautore delle biografie di Ivana Spagna, Pietruccio Montalbetti dei Dik Dik e Valerio Liboni dei Nuovi Angeli, in passato nel cast di importanti programmi di ‘Raiuno’ e ‘Raidue’ e attualmente opinionista anche per ‘Radio Radio’ a ‘Un Giorno Speciale’ di e con Francesco Vergovich tutti i mercoledì in diretta dalle 13.35 alle 14.00 (www.radioradio.it e canale 676 del Digitale Terrestre), ha da poco terminato le riprese del film ‘Lupo Bianco’ (prodotto da Antonio Chiaramonte per ‘CinemaSet’ e in concorso il prossimo settembre al ‘Festival del Cinema di Venezia 2021’) sulla storia avvincente ed esemplare del benefattore Carlo Olmo nominato Cavaliere al Merito della Repubblica dal Capo dello Stato Sergio Mattarella, in cui ha interpretato sé stesso accanto a stelle del set quali Sebastiano Somma, Remo Girone, Maurizio Nicolosi, Vincent Riotta, Gaetano Aronica, Francesca Rettondini, Morgana Forcella e Guia Jelo.

“Ringrazio di tutto cuore il Professor Vito Monaco, Direttore di ‘Canale Italia’ – conclude Scandurra - per coinvolgermi spesso come ospite nei programmi d’informazione di punta ‘NotizieOggi’ e ‘NotizieOggi Lineasera’, e Armando Manocchia per l’ampio spazio concessomi come editorialista su ‘ImolaOggi.it’ e all’interno di ‘Piazza Libertà’”.