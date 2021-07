'Racconta-mi-Racconto', tra digitale e presenza a Moncalieri l'innovativo format della Compagnia EgriBiancoDanza

All’interno del cartellone dei Punti Danza 2020/21, dalle ore 21 di oggi, sabato 24 luglio, al Parco delle Vallere di Moncalieri la Compagnia EgriBiancoDanza presenta, 'Racconta-mi-Racconto', un progetto creato da Raphael Bianco per dare una testimonianza di un momento storico emergenziale e pensato per creare interazione tra pubblico e artisti malgrado le restrizioni degli ultimi mesi. Un format innovativo, nato a inizio 2021 in forma digitale e pensato allo scopo di avvicinare virtualmente pubblico e danzatori creando un confronto diretto.