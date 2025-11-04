Giovane di Moncalieri aggredito e torturato: la vittima ascoltata in procura

Proseguono le indagini dei carabinieri, coordinati dalla procura dei minori di Torino, per accettare cosa sarebbe successo nella notte di Halloween in un appartamento del capoluogo piemontese dove un 15enne di Moncalieri è stato sequestrato per ore da alcuni coetanei, subendo anche diversi abusi.

Ieri l'interrogatorio della vittima

Ieri il minore è stato ascoltato dai magistrati della procura minorile con l’ausilio di uno psicologo e durante il colloquio, a quanto si apprende, avrebbe ripercorso la vicenda, coerente con quello fatto sui social dalla mamma dopo aver fatto denuncia ai carabinieri, fornendo ulteriori dettagli e specificando meglio il ruolo dei tre presunti responsabili, una ragazza e due ragazzi tra i 14 e 16 anni, già individuati dagli investigatori.

Sequestro di persona e violenza privata

Ai tre sono anche già stati sequestrati i cellulari che ora sono al vaglio degli inquirenti per verificare se vi siano riprese video di quella notte. Al momento non cambiano le ipotesi di reato formulate nell’inchiesta aperta dalla procura dei minori che riguardano sequestro di persona e violenza privata.

Ieri, inoltre, è stata perquisita l’abitazione dove si sono svolti i fatti mentre i tre presunti responsabili potrebbero essere sentiti nei prossimi giorni.