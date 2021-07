Ronaldo alla Continassa, test fisici e primo allenamento. Il fuoriclasse (per ora) resta alla Juve

Doveva andare via, ma (per adesso) è rimasto e oggi, lunedì 26 luglio, si è recato al centro della Continassa per il primo giorno allenamento della nuova stagione. Cristiano Ronaldo, rientrato domenica pomeriggio a Torino dopo le vacanze prolungate per le fatiche degli Europei, si è rimesso a disposizione della Juve.

Il portoghese ha varcato piuttosto presto, qualche minuto dopo le 8.30, i cancelli del quartier generale bianconero per sottoporsi ai test fisici e poi unirsi al resto del gruppo. Possibile anche un faccia a faccia con il tecnico Massimiliano Allegri, tornato dopo due anni alla guida della Juve, per chiarirsi una volta per tutte sulle intenzioni del giocatore e sulle esigenze del tecnico, così da affrontare la stagione nel modo migliore.

Dopo l'arrivo alla Continassa, Ronaldo si è spostato al J Medical per sottoporsi alle visite mediche. Circa un centinaio i tifosi bianconeri ad attenderlo, con il giocatore disponibile per fotografie e autografi.

Oltre a CR7, sono tornati dalle vacanze e si sono presentati alla Continassa altri quattro giocatori: Dejan Kulusevski, Matthijs De Ligt, Aaron Ramsey e Adrien Rabiot, che nell'arco della mattinata si sono recati al J Medical per sottoporsi ai test di rito.