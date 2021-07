Nuovo trend nelle relazioni: il dating online

Guardando al mondo delle relazioni, le sue mode, il modo in cui cambia e negli anni e come si adatta alla realtà, è facile notare che sia questa una delle sfere nella nostra vita dove più facilmente siamo disposti a permetterne una evoluzione rapida e costante.

Mentre in altri ambiti tendiamo a restare all’interno della zona di comfort, in questo campo siamo tutti un po’ più disposti a sperimentare.

Perché i siti per appuntamenti sono utili?

Quando nella vita offline due ragazzi si incontrano, il tutto avviene di solito per intermezzo di qualche amico comune, è infatti difficile uscire dalla propria cerchia di conoscenze e quando questo avviene è solo un frutto del caso.

Tramite i siti per appuntamenti l’utente ha invece la possibilità di cercare attivamente un partner secondo caratteristiche ben definite, su Senzapudore sono disponibili diversi filtri tramite i quali arrivare ad un distillato di profili altamente compatibili coi quali tentare l’approccio.

Niente nella vita offline è paragonabile alla potenza di tale strumento, senza contare che online si possono portare avanti in parallelo più sessioni di chat con persone diverse, per poi alla fine scegliere quella in assoluto più compatibile prima di organizzarci un incontro dal vivo.

Le relazioni virtuali possono creare dipendenza?

Quando un’amicizia oppure un amore creano dipendenza, non vediamo mai il fenomeno con accezione negativa, ma per qualche ragione quando si parla di relazioni online c’è sempre qualcuno che tira in ballo l’argomento della dipendenza da relazione.

In realtà siamo tutti intrinsecamente dipendenti dalle relazioni interpersonali, gli esseri umani non siamo stati progettati per vivere in solitudine , e quando un rapporto personale genera dipendenza significa semplicemente che tale rapporto di amore oppure d’amicizia è qualcosa che ha assunto una grande importanza nella vita della persona. Arrivare ad un simile punto dovrebbe essere la meta più agognata di ogni rapporto, che sia esso ancora allo stato virtuale oppure no.

Cosa ci si aspetta dal futuro del settore?

Il settore degli appuntamenti online è legato a doppio filo con l’evoluzione tecnologica e digitale, condivide gran parte della tecnologia che utilizzano i social network e parte anche di quella utilizzata nel mondo dei videogames.

I visori 3D sono una delle promesse più entusiasmanti per il futuro prossimo degli appuntamenti digitali, se già allo stato attuale delle cose nessuno si stupisce più del fatto che due persone possano innamorarsi profondamente, anche prima di essersi incontrati dal vivo ed avendo esclusivamente utilizzato la chat come mezzo per comunicare, è facile indovinare quanto questa tecnologia contribuirà a rendere ancora più coinvolgente l’esperienza di conoscere qualcuno online.

Anche l’evoluzione della tecnologia sottostante all’intelligenza artificiale potrebbe essere di grande impulso, per un settore che già oggi la utilizza su larga scala per trovare autonomamente punti di compatibilità tra i profili, e stimolarli a contattarsi reciprocamente tramite suggerimenti di vario genere.

Conclusione

I siti per appuntamenti sono ormai entrati a fare parte della quotidianità dei nostri giovani e di gran parte dei meno giovani, che anche se a fatica si stanno comunque adattando alla rivoluzione digitale. Le relazioni virtuali sono un genere di rapporto che seppure mediato da uno schermo possono dare molto alle persone, ed oltre che per trovare l’amore risultano molto utili anche per combattere la solitudine, siamo quindi pronti a scommettere che il fenomeno sia arrivato per restare e che difficilmente torneremo indietro sul binario che la nostra società contemporanea sembra aver imboccato.

Dal futuro ci attendiamo un mondo sempre più globale, digitalizzato e connesso, i siti per appuntamenti sono solo uno dei tanti frutti che il moderno modo di vivere ha saputo produrre.