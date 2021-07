Ricco calendario di eventi en plein air e visite speciali nel Torinese per vivere i Beni del FAI

Ricco calendario di eventi nel Torinese per le sere FAI d’Estate. Da giovedì 29 luglio, e in altre numerose date fino a fine agosto, i visitatori potranno partecipare ad Aperitivi e visite al buio al Castello e Parco di Masino a Caravino , percorsi straordinari all’interno della millenaria dimora della famiglia Valperga così come doveva apparire prima dell’arrivo dell’elettricità a inizio Novecento. A luci spente e con l’ausilio di torce si potranno scoprire e osservare particolari di affreschi e arredi e dettagli inediti e curiosi del castello. Dalle ore 18 alle 22 si potrà assaporare un aperitivo con cibi e cocktail dal territorio sulla terrazza panoramica, il Balcone del Canavese, con l’indimenticabile affaccio sulle Alpi e sulla Serra Morenica.

Visite al buio nel parco, in compagnia di guide naturalistiche, alla scoperta delle stelle e della fauna del parco saranno in programma per Astronomi per una notte, venerdì 6 e sabato 7 agosto: un’occasione unica per scoprire gli uccelli notturni, i chirotteri, i piccoli mammiferi e il fascino di un parco ultracentenario illuminato soltanto da torce. Sulle terrazze panoramiche, aperitivo e osservazione delle stelle lontano dall’inquinamento luminoso della città.

Gli amanti del vino potranno partecipare, giovedì 12, 19 e 27 agosto alle ore 19.30 e alle 21.30, a Territori da gustare, speciali percorsi di degustazione alla scoperta dei vitigni del Canavese, il cui principe è l'Erbaluce (dal latino alba lux, “luce bianca”, in riferimento al caratteristico colore dorato dei grappoli al momento della vendemmia). Nella cornice di Masino, dove vigneti e cantine sono attestati già nel Seicento e dove oggi, grazie al FAI, è stato scrupolosamente recuperato il vigneto storico, si potrà conoscere la viticoltura tradizionale locale e la sua storia.

Tra le “chicche” serali estive al Castello di Masino, giovedì 26 agosto alle ore 18.30 e alle 20, Gran Paradiso dal vivo presenterà “La montagna vivente” di Nan Sheperd, uno spettacolo di Lorenza Zambon con musica dal vivo di Marco Remondini, ispirato all’opera della scrittrice scozzese recensita dal The Guardian come “il libro più bello che sia mai stato scritto sulla natura e il paesaggio”.

Infine, due gli appuntamenti dedicati alla musica: venerdì 23 luglio dalle 18, con Il Mandolino di Beethoven, Raffaele La Ragione e Marco Crosetto presentano l’esecuzione dei sette spartiti per mandolino e clavicembalo del corpus beethoveniano; sabato 28 agosto il castello ospiterà i Solisti Veneti per un nuovo evento di grande musica classica per orchestra.