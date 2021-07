Fotovoltaico, Torino nella top 10 delle "provincie più solari" d'Italia

Il fotovoltaico sta prendendo piede sempre più in Italia e il Piemonte non fa eccezione, risultando la quarta regione italiana per numero di impianti installati, dietro solo a Veneto, Lombardia ed Emilia, mentre la provincia di Torino è al sesto posto assoluto, prima della nostra Regione. E' quanto emerge dalla seconda edizione del Barometro del Fotovoltaico in Italia curato da Elmec Solar, l’azienda di Brunello (VA) del gruppo Elmec che si occupa di installare e manutenere impianti fotovoltaici residenziali e industriali, che ha stilato la classifica delle regioni e delle province con più impianti. “La continua crescita dell’adozione di impianti solari in Italia è un forte segnale di una sensibilità sempre più diffusa tra i cittadini e le imprese verso una modalità sostenibile ed efficiente di gestire il proprio approvvigionamento energetico” afferma Alessandro Villa, AD di Elmec Solar. “La creazione del Barometro del Fotovoltaico è uno strumento con cui desideriamo mettere in evidenza il percorso virtuoso di adozione dell’energia solare e tenere accesi i riflettori su uno dei principali sistemi di produzione di energia pulita e rinnovabile che contribuirà al raggiungimento degli obiettivi fissati dai piani del Green Deal e dal Next Generation EU, tra cui ridurre le emissioni del 55% entro il 2030”.

Secondo la rielaborazione da parte di Elmec Solar dei dati pubblicati da Italia Solare, sono oltre 950 mila gli impianti fotovoltaici in Italia installati in Italia fino a marzo 2021. Facendo un confronto con la prima edizione del Barometro del Fotovoltaico che illustrava i dati degli impianti presenti nel Bel paese fino al 2020, nei primi tre mesi del 2021, complessivamente, c’è stato un incremento di oltre 23 mila impianti in più passando da un totale di 927 mila ad un totale di oltre 950 mila impianti fotovoltaici installati.

In particolare, la regione che si è maggiormente distinta è il Veneto che ha adottato 3314 impianti fotovoltaici in più rispetto al 2020, seguita da Lombardia con più 2974 impianti e Emilia-Romagna con 1615 installazioni in più. Inoltre, la classifica inerente alla top 10 delle città più “solari d’Italia” mostra come, la città di Padova, nonostante occupi la 4° posizione nella classifica, abbia avuto un significativo incremento nell’adozione della tecnologia del fotovoltaico con 607 installazioni in più, arrivando seconda solo a Roma con un aumento di 639 unità in più.