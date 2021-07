A Torino sfila ancora la rabbia dei No Green Pass: migliaia in corteo [FOTO E VIDEO]

Non si ferma la protesta dei No Green Pass a Torino. Sono migliaia le persone che dalle 17:30 si sono trovate in piazza per protestare contro il foglio verde.

Al grido di “Libertà”, i manifestanti si sono mossi in corteo da piazza Castello sono alla sede della Rai, percorrendo via Po. Insulti a Mario Draghi, ai giornalisti e tanti cori in ricordo di Giuseppe Del Donno, medico simbolo della battaglia anti Covid suicidadosi in settimana nella propria abitazione, in provincia di Mantova.