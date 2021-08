Giorgetti incontra Cirio e Appendino: "Mirafiori soddisfa tutti i requisiti per ospitare una fabbrica Intel"

Fabbrica Intel a Torino, parla Giorgetti

"Ho personalmente incontrato nelle scorse settimane anche l'ad di Intel: si tratta di un progetto enorme per tutto il territorio e la sua economia. Ho pensato che abbiamo un'area infrastrutturata per questa realizzazione, che è quella di Mirafiori, nella parte non utilizzata" ha spiegato Giorgetti. "Secondo me - ha proseguito il ministro - soddisfa tutti i requisiti e pur non essendo l'unica candidata è la più qualificata".

La decisione finale spetterà a Intel, ma il Governo lavorerà per portare in Italia il progetto: "Non sappiamo quello che farà Intel, ma visto l'entità dell'investimento anche per l contribuito statale, ritengo che si arriverà a una diffusa rete sul territorio europeo, penso a due o tre realtà, di cui una in Italia".

Il viceministro Pichetto: "Lavoriamo al dossier"

Parole che sono state riprese anche dal vice ministro Gilberto Picchetto: "Torino non è l'unica candidata, ma è quella più qualificata. Ritengo che possa esserci il via libera all'investimento dello Stato per oltre 8 miliardi di euro". "Ritengo che ci siano ragionevoli speranze su Torino, ma è bene non creare facili aspettative ed entusiasmi: dobbiamo lavorare tutti insieme al dossier" ha precisato Picchetto. All'incontro ha partecipato la vice presidente del Senato, Anna Rossomando.

Cirio, Appendino e Giorgetti, hanno poi parlato degli investimenti sull'aerospazio in Piemonte, le problematiche legate alla transizione ecologica per il settore dell'automotive e la creazione di una fondazione per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale.

Cirio e Appendino: "Riunione positiva"

“Si è trattato di una riunione positiva, che ha fornito prime risposte utili alle richieste provenienti dal territorio per avviare un piano di lavoro concreto con il Governo - hanno commentato al termine il presidente Cirio, la sindaca Appendino e la vicepresidente Rossomando -. Subito dopo Ferragosto ci ritroveremo nuovamente con tutti i rappresentanti del mondo imprenditoriale e dei lavoratori per fissare i prossimi passi di questo lavoro che guarda con fermezza allo sviluppo di Torino e del Piemonte”.

Damilano: “Sfida che può cambiare la storia e della nostra città”

“La fabbrica Intel è una sfida chiave per il futuro di Torino. Il ministro Giorgetti parla di Mirafiori sottolineando che soddisfa tutti i requisiti, ma specifica che Torino non è l’unica candidata, che non bisogna creare facili aspettative ed entusiasmi. Giorgetti ha messo sul piatto con la consueta concretezza un’occasione” è il commento di Paolo Damilano, candidato sindaco del centrodestra.

“Ora tutto il sistema Torino, tutte le forze politiche, economiche e culturali devono scendere in campo per vincere una sfida destinata a cambiare la storia e le opportunità della nostra città. Noi ci siamo senza guardare schieramenti politici o posizioni preconcette, ci siamo perché il messaggio che arriva da Giorgetti è chiaro: c’è da fare” ha concluso Damilano.

Lo Russo: "Grande opportunità, ora lavoro di squadra"

“È una grande opportunità la sede Intel a Torino, serve un lavoro di squadra per non perdere questa occasione che consentirebbe un rilancio per un’area strategica per la città”. Lo ha dichiarato Stefano Lo Russo, candidato sindaco a Torino del centrosinistra commentando l’esito dell’incontro al Mise con il Ministro Giorgetti su Torino. “Il centro Intel - ha proseguito - a Torino troverebbe il contesto di ricerca e produttivo di altissimo livello. Detto questo il rilancio passa anche da un confronto con Stellantis e sulle intenzioni della multinazionale sull’area di Mirafiori. Per Torino Mirafiori è un tema fondamentale, per le persone che ci lavorano, per gli spazi utilizzati e per il futuro produttivo della città. Pensiamo al futuro del settore". "Vanno - ha concluso - create opportunità concrete, con l’ibrido e con collaborazioni con altre realtà produttive già attive in città”.

Polemico Giorgio Airaudo: "In attesa di capire se i microchip di Intel arriveranno in Italia e in Piemonte, ci piacerebbe che il Governo chiedesse a Stellantis quelle auto aggiuntive che consentirebbero di cessare la cassa integrazioni che dura da 14 anni a Mirafiori".