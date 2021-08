No green pass in piazza Castello: “Qui per informare la gente” [FOTO E VIDEO]

Migliaia di persone hanno affollato stasera piazza Castello per partecipare al “No Paura Day”, manifestazione contro il green pass (da domani in vigore) e l’obbligo vaccinale anti-Covid.

L’ennesima protesta si sta strutturando: c’è il banco per gli accrediti ai media con tanto di pass e un punto vendita di libri e magliette riportanti il logo della manifestazione.

Giampiero Alaimo è uno degli organizzatori: “Siamo qui per informare la gente affinché possa fare una scelta consapevole, portiamo quei messaggi che dal mainstream non viene veicolato. Dire no al green pass non significa dire no al vaccino, siamo per la libera scelta anche se questa terapia, che non è un vaccino, a degli aspetti nascosti che nessuno conosce. Prima di sacrificare una popolazione per denaro varrebbe la pena di analizzare a fondo gli effetti della terapia”.

A più riprese la folla - quasi tutti senza mascherina - ha scandito la parola “libertà” alternata alla frase “no green pass”.