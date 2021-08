A settembre arriva in Barriera di Milano il "Presente! Festival"

Presente! Festival del Reale, dal 9 al 11 settembre 2021, metterà in scena tra le vie di Barriera di Milano il rapporto sinergico tra ambiente urbano, tessuto sociale e il mondo economico locale. Il progetto, di rigenerazione urbana, viene messo in atto con una strategia d’azione culturale ad ampio raggio, nel territorio di Barriera di Milano.

Gli obiettivi? Rigenerare gli spazi comuni per la riappropriazione dell’arte come grimaldello capace di rompere gli schemi. Creare percorsi alternativi per esplorare e sviluppare artisticamente e poeticamente il senso di comunità. Riconoscere agli esercizi commerciali il ruolo di incubatori sociali di prossimità. Come? In una periferia che è essa stessa città Presente si attualizza con tre azioni in tre momenti differenti. Creazione di uno spazio di libero pensiero e libera espressione, lo Speaker’s Corner permanente di Piazza Bottesini.

L’idea nasce da Lucia Falco e Marcello Serafino di Teatro In Rivolta, da un’intuizione di Alessandro Bulgini e progetto di Beatrice Sacco. Lo Speaker’s Corner, realizzato anche con l’ausilio di Casa Bottega e con il patrocinio del Comune di Torino, della Circoscrizione 6 e dell’Accademia Albertina di Torino, sarà aperto a chiunque voglia esprimere sotto qualsiasi forma artistica poetica lirica o discorsiva. Secondo nel suo genere in Italia e dedicato alla memoria del poeta Ivan Fassio verrà inaugurato il 9 settembre nella prima giornata della kermesse dalle ore 18.00. Festival Presente, la celebrazione in vetrina dell’alleanza tra mondo della cultura, tessuto economico e sociale. Nel pomeriggio del 10 settembre le vetrine e i cortili di Barriera di Milano ospiteranno artisti per diventare spazio di sperimentazione e incontro con chi vive il quartiere.

Una galleria di micro-performance cucite in base al contesto merceologico della vetrina ospitante creerà un percorso itinerante nel rione. Attori, cantanti, danzatori e poeti si sposeranno, sotto la regia dell’Associazione Teatro In Rivolta, con operatori di call-center, lavoratori precari, rider, operai, disoccupati, studenti e pensionati, utilizzando le vetrine dei negozi e dei bar come contenitori teatrali di prossimità. Trasparenza come fulcro della giornata poetica in cui reading e performance si concretizzano nella terza edizione del Premio Roberto Sanesi di poesia in musica promossa e curata da Neutopia - Rivista del Possibile. Dalle 20 alle 24 di sabato 11 settembre, sul palco del Parco Aurelio Paccei si alterneranno i finalisti del premio a special guest come Max Collini con lo spettacolo Hai paura dell’indie?, Federico Sanesi, Alessandra Greco.

Il premio è dedicato alla memoria del poeta, filologo, traduttore e artista plastico nonché critico d’arte Roberto Sanesi ed è rivolto a poetə, musicistə e gruppi di spoken word under 35 italianə e stranierə. Il Premio Roberto Sanesi ha come obiettivo la promozione dello spoken word. C’è ancora tempo fino all’8 agosto per partecipare, basta inviare un’email all’indirizzo poetrificationfestival@gmail.com, allegando: 3 brani in formato mp3; modulo di adesione e biografia del progetto. Contestualmente alla tre giorni di Festival il circolo culturale La scimmia in tasca, di via Montanaro 16, ospiterà l’esposizione collettiva Z. T. L. Zona a Traffico Liminale a cura di Davide Galipò. Esporranno Francesco Aprile, Andrea Astolfi, Cristiano Caggiula, Gianluca Garrapa, Antonio Francesco Perozzi, Alessandro Mangiameli, Elena Cappai Bonanni, Marco Cubeddu. Presente! Festival del Reale è un progetto di Associazione Culturale Neutopia, T.I.R. Teatri In Rivolta, Poetrification e Premio Roberto Sanesi di poesia in musica, con il sostegno di Comune di Torino, Casa Bottega e Rete italiana di cultura popolare, con il patrocinio della Circoscrizione 6. In collaborazione con La scimmia in tasca, Spazio Montanaro, Via Baltea 3, Bagni Pubblici via Agliè, Vernice Fresca, Pietra Tonale, Ventunesimo, Stasis, Erboristeria Atlas, Circolo Arci A. Banfo.

Sei un artistə? 𝗢𝗣𝗘𝗡 𝗖𝗔𝗟𝗟❗ Da sempre contro l'idea del quartiere-vetrina, quest'anno 𝗣𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗲 ❗ 𝗙𝗲𝘀𝘁𝗶𝘃𝗮𝗹 𝗱𝗲𝗹 𝗥𝗲𝗮𝗹𝗲 porterà in scena lə artistə e le loro performance, inserendole nelle vetrine degli esercizi commerciali e degli spazi culturali di Barriera di Milano. L'OPEN CALL è aperta ad artistə, poetə e performer che vogliano esprimere il proprio concetto liberamente, seguendo il filo rosso della trasparenza. Per partecipare, scrivi entro il 26 agosto un'email a: festivalpresente@gmail.com Per maggiori informazioni e per leggere il programma completo visita il sito di Presente! Festival del Reale e la pagina Facebook. Tutti gli eventi saranno svolti in ottemperanza alle disposizioni anti Covid-19.