Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione: aperte le iscrizioni dell'Università IUSTO

L’Istituto Universitario Salesiano di Torino - IUSTO apre le iscrizioni per l’anno accademico 2021/2022 per il percorso di laurea in Scienze dell’Educazione.

Un’opportunità interessante per tutti coloro che vogliono lavorare nel sociale diventando Educatore professionista, i percorsi di laurea sono rivolti a ragazzi ed adulti che amano aver cura delle persone nella loro quotidianità.

Per garantire una qualità della didattica alta, un rapporto diretto studente-docente, una vasta proposta di attività laboratoriali e tirocini, e una crescita professionale e personale; i posti sono limitati, un massimo di 80 posti per percorso. Sono infatti due gli indirizzi proposti:

L’EDUCATORE PROFESSIONALE SOCIO-PEDAGOGICO, che lavora con tutte le fasce d’età, all’interno di Centri di formazione professionale, Centri diurni e comunità residenziali educative per persone con disabilità, Centri diurni e comunità residenziali educative per anziani, Servizi per persone con dipendenza, Servizi educativo territoriali.

L’ EDUCATORE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA, specializzato con la fascia d’età 0-3 anni, che lavoro negli Asili nido, nidi in famiglia e strutture per l’infanzia nei contesti aziendali; Servizi educativi extrascolastici per l’infanzia (0/6 anni) e presso i Centri gioco, ludoteche e servizi di supporto alla genitorialità.

IUSTO, Istituto Universitario Salesiano Torino Rebaudengo, è aggregato alla Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università Pontificia Salesiana; eroga corsi di laurea triennale in Psicologia e in Scienze dell’educazione; corsi di laurea magistrale in Psicologia, corsi di perfezionamento e master. Nell’occuparsi degli ambiti di frontiera della psicologia e dell’educazione (dal neuromanagement all’innovazione digitale), le attività formative e di ricerca di IUSTO valorizzano, accanto a quella professionale, la dimensione etica e sociale.

Open Day - Laurea triennale in scienze dell'educazione

Per saperne di più iscriviti e partecipa al prossimo Open day: sabato 11 settembre presso la sede in Piazza Conti di Rebaudengo 22 a Torino.