Tragedie sul lavoro, un dolore senza fine. Il ricordo del Consiglio regionale a 65 anni da Marcinelle

"Il disastro di Marcinelle fu una delle più gravi tragedie che colpirono i nostri connazionali all’estero. In quell’occasione persero la vita 136 italiani immigrati in Belgio per cercare un lavoro che potesse offrire dignità e condizioni migliori alle proprie famiglie in una Italia che lentamente si riprendeva dalla Seconda guerra mondiale. Un sacrificio che portò al centro della discussione il tema della sicurezza sul lavoro, per far comprendere come fosse necessaria un’organizzazione più rispettosa della dignità dei lavoratori”.