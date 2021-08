Covid, in Piemonte cala il tasso di positività e anche nelle ultime 24 ore nessun decesso

Crescono, anche se di poco, i ricoveri in Piemonte per pazienti affetti da Covid, ma cala il tasso di positività e si torna a non registrare nessun decesso, anche oggi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 170 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 8 dopo test antigenico), pari allo 0,7% di 24.967 tamponi eseguiti, di cui 20.709 antigenici. Dei 170 nuovi casi, gli asintomatici sono 82 (48,2%).

I ricoverati in terapia intensiva sono 5 (+1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 85 (+4 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 2.964