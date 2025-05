"Salute 6 arte", quando la scienza si fa arte sui muri della città

«Teniamo molto a questo progetto – afferma il Direttore generale dell'IZSPLV, Claudio Ghittino -. Il nostro Istituto è parte integrante di un territorio che per il suo sviluppo ha necessità di essere sostenuto e accompagnato con tutte le iniziative possibili. Noi intendiamo fare la nostra parte. Ci rende orgogliosi donare alla cittadinanza delle opere d’arte che saranno realizzate sui nostri muri, che diventeranno parte integrante del percorso culturale della Città. Confidiamo che i cittadini, gli studenti e i lavoratori diano anche loro un piccolo contributo tramite il crowdfunding che sarà lanciato: il loro coinvolgimento avrebbe un grande significato. Questo progetto per noi è anche un modo per far conoscere meglio alla cittadinanza il nostro Istituto e le sue attività».

«L’arte urbana incontra l’educazione creativa: con entusiasmo annunciamo la realizzazione di una serie di murales all’interno degli spazi messi a disposizione dall’IZSPLV - dichiarano Damiana Periotto, dirigente dell’IIS Bodoni Paravia, e Pietro Rapisarda, dirigente dell’IIS Albe Steiner -. Il progetto coinvolgerà studenti, docenti-artisti, professionisti e membri della comunità in un percorso condiviso di espressione e crescita. Un'iniziativa questa che nasce dal desiderio di valorizzare il talento giovanile e promuovere il dialogo tra le nuove generazioni e il territorio, attraverso un linguaggio visivo potente e inclusivo. Il progetto si inserisce pienamente nella vocazione artistica dei nostri istituti e prosegue nel solco della collaborazione con la Città di Torino».

L’iniziativa prevede l'individuazione, attraverso un bando pubblico, delle artiste e degli artisti che realizzeranno i murali sui 21 quadranti presenti sul muro di cinta perimetrale di via Bologna. Parallelamente studentesse e studenti degli istituti “Bodoni-Paravia” e “Albe Steiner” realizzeranno le opere sui quadranti di via Ristori.

Il progetto "Salute 6 Arte" ha un costo complessivo di circa 26.000 euro, coperto da contributi dell’IZSPLV, della Città di Torino, della Circoscrizione 6 e di diverse aziende locali che hanno voluto sostenere, economicamente e organizzativamente, l’iniziativa: Urmet S.p.A., Gruppo Farmacie Dabbene, Lanificio di Torino, Francioso Gioielli, Steikos, Covema Vernici S.p.A., e Martinez ADV. La gestione del progetto sarà coordinata dal Centro Ricreativo Culturale e Sportivo dell’IZSPLV.

Per permettere anche ai cittadini di partecipare e sostenere attivamente il progetto "Salute 6 Arte" è stata avviata una campagna di crowfunding sulla piattaforma BuonaCausa, disponibile all'indirizzo web https://buonacausa.org/cause/salute6arte.

IL BANDO





Il bando è promosso dal CRAL IZSPLV APS ed è pubblicato su www.izsplv.it, dove sono illustrati in dettaglio i temi, i criteri di scelta, la giuria di selezione, e il budget a disposizione degli artisti.

Il bando è aperto ad artiste e artisti senza limiti di età residenti in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Possono partecipare anche gruppi di artisti. Ogni artista o gruppo di artisti può presentare un progetto corredato da bozzetti adatto a una realizzazione lineare frazionata su più quadranti.

Per ogni quadrante le artiste e gli artisti riceveranno 950 euro, a titolo di premio e come rimborso per i materiali utilizzati per realizzare l’opera.

Le proposte dovranno essere presentate entro giovedì 29 maggio 2025.

La giuria sarà composta da cinque membri: uno in rappresentanza dell’IZSPLV, uno per la Città di Torino e tre esperti d’arte.

I docenti responsabili del progetto “scuole” per l’Istituto Istruzione Superiore “Bodoni-Paravia” e per l’Istituto Istruzione Superiore “Albe Steiner”, presenteranno i bozzetti elaborati dalle studentesse e dagli studenti alla giuria, che definirà modalità di sviluppo e realizzazione delle opere su uno o più quadranti.

I bozzetti del Bando Artisti e le opere degli Studenti selezionati dalla Giuria saranno sottoposti al Tavolo sull’Arte Urbana della Città che li invierà per il nulla-osta definitivo alla “Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino”.

Le opere di “Salute 6 Arte” saranno inserite nell'archivio digitale dell'arte urbana torinese; ogni realizzazione sarà accompagnata da una scheda esplicativa e sarà georeferenziata e, come tutto il patrimonio di opere d'arte urbana torinese, sarà disponibile online con accesso gratuito sul Geoportale della Città “Arte Urbana a Torino”.