Centro salute mentale di Venaria, Valle (Pd) e Cera (AVS): "Lavori al momento fermi"

"A Venaria i lavori di manutenzione straordinaria per ottenere finalmente un luogo consono per ospitare il centro di salute mentale, servizio essenziale per il territorio, sono al momento "fantasma"". E' questa la denuncia che arriva dai consiglieri Daniele Valle (Pd) e Valentina Cera (AVS), che sul punto hanno sollecitato l'assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi.

"L’ASL TO3 - proseguono i due esponenti del centrosinistra - chiede alla Regione i fondi necessari per far partire i lavori e l’Assessore risponde che si è in attesa di riscontro; riscontro che deve dare lui".

"L’Assessore è in attesa di se stesso insomma e il territorio invece in attesa dei servizi essenziali che compongono la medicina territoriale. Non ci interessano le polemiche, ci interessa che inizino i lavori il prima possibile, per questo continueremo a monitorare con attenzione la situazione e a riportare i fatti, e non gli annunci, al centro della discussione" concludono Valle e Cera.