Thomas Schael nominato Ambassador della Sanità Italiana

Il Commissario della Città della Salute e della Scienza di Torino Thomas Schael è stato nominato Ambassador della Sanità Italiana. Questo titolo viene consegnato ai leader del settore sanitario che si impegnano attivamente per promuovere l'innovazione, favorire la collaborazione tra professionisti e istituzioni e creare sinergie virtuose, al fine di far evolvere l'intero sistema sanitario per migliorare l'assistenza sanitaria e la ricerca medica.

Questo prestigioso riconoscimento gli verrà riconosciuto durante la 4^ edizione dell’Open Meeting Grandi Ospedali 2025, che quest’anno si terrà a Torino i prossimi 28 e 29 maggio, presso l’Iveco Industrial Village (strada Settimo 223). L’evento, che al momento conta già più di 1000 iscritti, organizzato da Koncept e dalla Città della Salute e della Scienza di Torino, sarà un laboratorio di idee e soluzioni per un sistema sanitario più integrato, equo e sostenibile.

“Essere Ambassador della Sanità Italiana significa guardare oltre i confini, interpretando il nostro sistema non come un’isola, ma come parte di una rete globale che si nutre di confronto, cooperazione e visione condivisa. In un’Europa che evolve rapidamente, l’Italia può e deve giocare un ruolo da protagonista, portando il proprio valore umano e scientifico nei grandi dibattiti internazionali sulla salute. Questo riconoscimento è per me un invito a rafforzare il legame tra efficienza gestionale e qualità delle cure, con uno sguardo rivolto all’innovazione, alla digitalizzazione ed alla sostenibilità. Solo così possiamo costruire una sanità capace di rispondere alle sfide del futuro” dichiara Thomas Schael.

L’Open Meeting del progetto Grandi Ospedali è un appuntamento fondamentale per il panorama sanitario italiano, riunendo le più importanti strutture ospedaliere pubbliche e private con i principali innovatori nel campo delle terapie, delle tecnologie e dei servizi sanitari. Questo incontro strategico mira a sviluppare soluzioni all’avanguardia per potenziare l’eccellenza clinica e la ricerca medica. L’iniziativa punta a costruire un sistema sanitario integrato che sappia rispondere efficacemente alle esigenze di salute dei cittadini, garantendo al tempo stesso equità nell’accesso alle cure e sostenibilità economica. Attraverso la collaborazione tra i principali attori del settore, prende forma un percorso concreto verso l’innovazione ed il miglioramento continuo dell’assistenza sanitaria italiana.

Con questa nuova edizione si punta a raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi, coinvolgendo un numero ancora maggiore di aziende ospedaliere italiane, università, istituzioni, società scientifiche, rappresentanze di categoria, imprese ed altri stakeholder per sviluppare un pensiero innovativo che tenga conto di tutte le prospettive e i contributi.

Di fronte alle sfide che vanno dalla sostenibilità all’equità, dall’eccellenza clinica all’umanizzazione delle cure, la sanità italiana deve intraprendere un percorso di trasformazione radicale. Per il progetto Grandi Ospedali, il motore di questa trasformazione è la collaborazione e la sinergia tra grandi ospedali, università, aziende tech, cittadini e decisori politici.

Questa alleanza sarà al centro del 4º Open Meeting dei Grandi Ospedali a Torino, una piattaforma strategica per tradurre visioni condivise in progetti concreti.