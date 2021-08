Bonus rottamazione tv: ecco come richiederlo

Il decreto firmato dal ministro Giancarlo Giorgetti è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale: consente di richiedere l'incentivo da consegnare al rivenditore o in una isola ecologica autorizzata. Il bonus vale uno sconto del 20% sul prezzo d'acquisto, fino a massimo di 100 euro e non ha limiti di Isee. È cumulabile con il vecchio incentivo che rimane in vigore.