Tutti i giorni, fino al 22 agosto, dal lunedì alla domenica, con orario 9-15, l’Asl To5 invita tutti i cittadini che non si sono ancora vaccinati a farlo presso i centri Hub dell’ex Foro Boario di Moncalieri (borgo Mercato) e del Palavaccini di Chieri in via Olia (zona industriale).

L'accesso è diretto e non serve la prenotazione. I vaccini usati sono Moderna e Pfizer.