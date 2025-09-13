Il Santa Croce di Moncalieri festeggia il traguardo dei 100 interventi al cuore

Nonostante l'area sud di Torino aspetti con ansia la realizzazione del futuro ospedale unico di Cambiano, il Santa Croce di Moncalieri (pur tra difficoltà e problemi legati a una struttura vetusta) resta un punto fermo per il territorio. E nei giorni scorsi il reparto di cardiologia ha tagliato un piccolo grande traguardo, quello dei 100 interventi al cuore.

La novità della chiusura percutanea dell’auricola atriale

L'obiettivo è stato centrato con un intervento di chiusura percutanea dell’auricola atriale sinistra, un risultato che premia l’impegno costante, la competenza del team e la fiducia dei pazienti. La chiusura percutanea dell’auricola rappresenta una procedura innovativa che offre un’alternativa efficace alla terapia anticoagulante, riducendo il rischio di ictus ed eventi ischemici nei pazienti con fibrillazione atriale non valvolare ad alto rischio di sanguinamento o con controindicazioni alla terapia o difficoltà a gestirla.

D'Amico: "Elevare la qualità diagnostica e terapeutica"

"Questo traguardo – ha spiegato il dottor Maurizio D’Amico, dal 2020 direttore della struttura complessa di cardiologia – è frutto di un percorso di formazione e collaborazione multidisciplinare indirizzato a elevare la qualità diagnostica e terapeutica da offrire ai nostri pazienti all’interno dell’Asl. La chiusura dell’auricola atriale sinistra si inserisce nel più ampio capitolo definito come “cardiologia interventistica strutturale” che comprende anche altri interventi transcatetere come quelli di sostituzione della valvola aortica (TAVI), riparazione della valvola mitrale (mitraclip) e tricuspide (triclip), chiusura del forame ovale pervio (FOP) e di altri difetti interatriali".

Con questo centesimo intervento, il reparto di cardiologia del nosocomio di Moncalieri conferma il proprio ruolo tra i centri di riferimento per le procedure di interventistica in Piemonte. E adesso si guarda con entusiasmo ai prossimi obiettivi, senza pensare all'ospedale unico che verrà.