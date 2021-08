Maria Adelaide, la proposta della Circoscrizione 7: “Lo studentato conviva con la medicina territoriale”

“ La destinazione residenziale e di offerta di servizi per gli studenti può convivere con il rilancio della vocazione sanitaria del Maria Adelaide ”: a invocare una soluzione 'mista' per l'ex ospedale di lungo Dora Firenze 87 è la Circoscrizione 7 di Torino.

Una soluzione condivisa studentato-medicina territoriale

Il presidente Luca Deri e il suo vice Ernesto Ausilio, in particolare, auspicano una scelta condivisa in grado di superare gli scontri degli ultimi mesi, che hanno portato anche alla nascita del movimento 'Riapriamo il Maria Adelaide' composto da esponenti delle professioni sanitarie, cittadini e associazioni: “Il mancato utilizzo della struttura - affermano - stride sia con l’importanza storica di un presidio sanitario che per oltre un secolo è stato punto di riferimento di una vasta area di Torino, sia con le trasformazioni che l’area medesima ha conosciuto in tempi recenti, a partire dall’arrivo sulle sponde della Dora del Campus Einaudi”.