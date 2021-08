Ferragosto, i musei attirano turisti e non: in coda sotto il sole e col Green Pass nel centro di Torino [FOTO]

I musei torinesi si riconfermano anche quest'anno la scelta vincente per i turisti di passaggio o i residenti rimasti in città a Ferragosto.

Attorno alle 11 di questa mattina, circa un centinaio di persone ha transitato per piazza Castello dirigendosi verso Palazzo Madama (che offre per l'intera giornata l'ingresso a 1 euro, fino alle 18) o i Musei Reali, con i rinnovati Giardini finalmente aperti del tutto al pubblico, a ingresso libero.

Scorrevole il flusso dei visitatori al Museo Egizio, come sempre il primo in città ad aprire, dalle ore 9 anche di domenica. Segue a ruota la Mole Antonelliana, che lo scorso 20 luglio ha inaugurato la suggestiva mostra Photocall, richiamo per tanti cinefili appassionati di divi del cinema e scatti sul set.

L'esibizione obbligatoria del Green Pass, a partire dal 6 agosto, non ha quindi scoraggiato i tradizionali tour culturali, che tanti si sono sempre concessi per questo giorno di festa in piena estate.