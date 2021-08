Vasco Electronics: parla oltre 70 lingue con un semplice clic

La globalizzazione, i voli low cost e la voglia di scoprire il mondo hanno portato sempre più le persone a viaggiare: questo però mette inevitabilmente in difficoltà chi non padroneggia le lingue. Se è vero che ormai l’inglese è diventata una lingua globale parlata da quasi tutti, è anche vero che non tutti riescono a sostenere una conversazione completa in questa lingua. Per questo motivo e non solo, nascono i traduttori automatici. Tra i brand che hanno deciso di puntare tutto sul settore c’è Vasco Electronics, un’azienda nata nel 2008 dall’idea di Maciej Góralski che ha deciso di creare una linea di traduttori simultanei in grado di comunicare in 70 diverse lingue e senza costi di gestione.Sono tutti dotati di una SIM gratuita per sempre che, tra l’altro, non necessita né di ricariche né di abbonamenti.

Vasco Electronics: i traduttori simultanei più amati

Tra i tanti traduttori simultanei sul mercato ce n’è uno che si distingue per qualità, servizi e tecnologia: stiamo parlando di Vasco Electronics , azienda leader che ha saputo coniugare l’esperienza internazionale all’innovazione tecnologica. L’azienda, con sede sia negli USA che in Europa, ha saputo rivoluzionare il settore dei traduttori vocali scalando in pochi anni un settore estremamente competitivo. Vasco Electronics muove i primi passi nel 2008 e da subito porta avanti l’obiettivo di sviluppare traduttori e dizionari vocali in grado di comunicare in oltre 70 lingue diverse. L’azienda all’avanguardia ha saputo mettere sul mercato prodotti estremamente funzionali ma di facile utilizzo; lo scopo è quello di abbattere le barriere e aiutare chi viaggia, sia per lavoro che per diletto, a comunicare senza difficoltà in ogni angolo del mondo. L’azienda fondata da Maciej Góralski ha come mission il desiderio di accorciare le distanze e migliorare la comunicazione. Con 70 lingue i traduttori automatici riescono a padroneggiare oltre il 90% di scelte linguistiche della popolazione mondiale.

Tipologie di traduttori vocali

In commercio esistono diverse tipologie di traduttori vocali e tra questi spiccano senza dubbio quelli simultanei; la linea di traduttori simultanei elettronici di Vasco Electronics è in grado di aiutare in conversazioni sia settoriali e legati al business, sia legate al turismo e ai viaggi fatti in famiglia. Il dispositivo è stato studiato per riuscire a fornire traduzioni simultanee corrette al 96%. Si tratta di un primato, infatti attualmente in vendita nessun altro traduttore è in grado di offrire la medesima precisione. Semplici, intuitivi, compatti e professionali sono la miglior scelta attualmente sul mercato ma la vera marcia in più è che non hanno bisogno di una connessione dati Wi-Fi o di uno smartphone, funzionano infatti senza costi aggiuntivi e in modo autonomo.

Tra i prodotti attualmente in vendita vi invitiamo a consultare la gamma M3, si tratta del modello base disponibile in tanti colori moda che vanta una serie di funzionalità interessanti: con traduzioni in oltre 70 lingue, una scheda sim interna, una correzione della traduzione che sfiora il 100% e la capacità di tradurre anche foto e conversazioni telefoniche diventa una delle scelte migliori che tu possa fare. Altra opzione economica e apprezzata è Vasco Mini 2: si tratta di un traduttore tascabile perfetto per il viaggio; facilissimo da utilizzare e con traduzione in più di 50 lingue viene apprezzato da tutti per la facilità di utilizzo.

Perché utilizzare un traduttore istantaneo

I traduttori simultanei sono un prodotto relativamente nuovo sul mercato; pensate che il brand Vasco è sul mercato da poco più di 13 anni eppure in poco tempo ha saputo diventare leader nel settore. L’aumento di viaggi anche da parte di chi non è un poliglotta ha fatto sì che fossero necessari degli aiuti in grado di supportare nomadi digitali e non che si allontanano dalle mete più turistiche e hanno comunque necessità di comunicare. Chi parla poco altre lingue o chi viaggia anche in luoghi meno turistici può trovare enormi benefici nell’acquisto di un traduttore elettronico. Normalmente i traduttori elettronici hanno la pecca di necessitare di una connessione internet: non è il caso dei modelli firmati Vasco che funzionano autonomamente senza Wi-Fi e senza smartphone ma con una scheda telefonica interna, senza costi di ricarica né abbonamenti.

Quando desideri acquistare un traduttore istantaneo devi tenere in considerazione alcuni fattori: il primo è la quantità di lingue disponibili, poi la batteria che deve avere una buona durata. Terzo elemento da non sottovalutare è la percentuale di accuratezza. Veloci, funzionali e magari anche belli esteticamente, i traduttori simultanei attualmente sul mercato sono tanti ma nessuno riesce a battere quelli firmati Vasco Electronic che si dimostrano essere un’ottima scelta per qualità prezzo. I vantaggi di avere un traduttore vocale? È come se avessi in tasca una serie di dizionari: leggeri e facili da trasportare offrono tante lingue diverse da cui attingere e possono essere utilizzati sia online che offline. Se stai cercando un traduttore automatico di qualità dai un’occhiata alle proposte firmate Vasco Electronics.