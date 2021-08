Covid, da oggi e per tutto agosto vaccinazioni senza prenotazione negli hub piemontesi

Da oggi e per tutto il mese di agosto sarà possibile vaccinarsi in tutti gli hub del Piemonte senza bisogno di prenotarsi, e a prescindere dalla propria fascia di età. L'iniziativa della Regione ha l'obiettivo di dare un'ulteriore accelerata alla campagna vaccinale, ma soprattutto quello di "convincere" chi ancora non l'ha fatto a sottoporsi alla vaccinazione.

In Piemonte ci sono infatti 879mila persone maggiori di 12 anni che finora hanno deciso di non sottoporsi al vaccino. Di questi, oltre 330mila sono over50. "Vogliamo incentivare e facilitare il più possibile le vaccinazioni e le nuove adesioni", spiegano dalla Regione.

L’elenco degli hub che effettuano le somministrazioni è consultabile sul sito della Regione Piemonte a questo link.

Il Piemonte era già stato il primo ad avviare, dal 26 luglio, l’accesso diretto per la fascia 12-19 anni che dal 16 agosto è stata prevista dalla struttura commissariale del generale Figliuolo in tutta Italia. Per agevolare le vaccinazioni dei giovani proseguiranno comunque in Piemonte fino alla fine di agosto anche specifici open days su tutto il territorio.