Terremoto ad Haiti, l'appello di Padre Miraglio: “Aiutateci! Ci servono medicinali, alimentari e teloni” (VIDEO)

“La situazione ad Haiti, dopo il terribile terremoto di sabato mattina, purtroppo è precipitata in queste ultime ore. Tutta la regione di Jérémie è sotto l'acqua e sotto il vento”. A parlare è Padre Massimo Miraglio, sacerdote camilliano di Torino, originario di Borgo San Dalmazzo e da 16 anni in missione ad Haiti.

Non bastava la scossa di magnitudo 7.2 che ha colpito la parte sud occidentale del Paese il 14 agosto. Ora è arrivata la tempesta tropicale Grace.

Non è stato facile mettersi in contatto con lui, senza carburante da giorni e con il collegamento wi-fi alimentato da un piccolo generatore. Ci ha mandato un audio in cui racconta la drammatica situazione.

Un forte sisma di magnitudo 7.2 ha colpito il Paese nella giornata di sabato provocando almeno 1300 morti e migliaia di dispersi. L'epicentro è stato registrato proprio vicino a Jérémie, dove padre Massimo vive: nella parte sud-occidentale dell'isola, a 8 chilometri da Petit Trou de Nippes, a una profondità di 10 chilometri. Alla prima scossa ne hanno fatto seguito altre, in uno sciame sismico che ha devastato l'isola.

“Tutta la popolazione, soprattutto nelle zone dell'entroterra, si ritrova senza casa – spiega Padre Massimo -. Hanno perso tutto e si ritrovano a vivere sotto le piante. Non hanno luoghi in cui rifugiarsi, sono costretti a rimanere sotto i ruderi delle loro abitazioni, con feriti e senza cibo.

Nella maggior parte del territorio della regione di Jérémie la situazione è gravissima, ma anche a Beaumont e nelle città costiere di Pestel e Corail si contano numerosi morti. La città di Jérémie, nella parte bassa e coloniale, è caduta completamente”.

Un grosso problema è stato quello dei soccorsi: “L'affluenza immediata di tanta gente all'ospedale St Antoine, che già versava in condizioni disastrose, ha creato un ingorgo spaventoso con una risposta misera. Grazie a Dio, domenica sono state fatte delle evacuazioni in elicottero verso la capitale Port-Au-Prince dei casi più gravi. Diciamo che la situazione è tornata alla normalità, una normalità di non funzionamento, perchè è un ospedale privo di garze e disinfettanti.

Purtroppo è andata anche peggio ai feriti delle zone in montagna che sono morti per mancanza di aiuti immediati”.

“Siamo senza carburante, e abbiamo grossi problemi di vie di comunicazione. Il ponte all'ingresso di Jérémie è ancora in piedi ma non è praticabile da mezzi pesanti. La strada verso la capitale è piena di frane e slavine. Slavine che hanno colpito le case in montagna, sotterrandole”.

“Noi qui, con il poco che abbiamo a disposizione, abbiamo cercato di fare qualche intervento, con medicinali, cibo e abiti caldi. Nei prossimi giorni porteremo delle stoviglie nelle località in montagna. Abbiamo poco e quel poco sta finendo”.

Cosa possiamo fare noi dall'Italia? A settembre partiranno due container verso Haiti organizzati dall'associazione Madian Orizzonti onlus di Torino dei padri camilliani.

“Nell'immediato ci servono tre cose – conclude Padre Massimo -: medicinali mirati come medicazioni e antibiotici essenziali (amoxicillina in sospensione e compresse); alimentari (riso, pasta, olio, pelati, biscotti) e teloni per poter sistemare le abitazioni degli haitiani. Ci fosse una ditta del cuneese che potesse offrirci teloni di diverse dimensioni sarebbe davvero una cosa straordinaria”







Per aiuti e maggiori informazioni:

Madian Orizzonti onlus

Via S. Camillo de Lellis, 28, Torino

Telefono 011 539045

info@madian-orizzonti.it