Turismo, la Reggia di Venaria "incontra" il ministro Garavaglia. Giulivi: "Uniti per un'offerta di qualità"

La Reggia di Venaria come tesoro prezioso da proteggere e valorizzare, ma non solo. Sono stati molti gli argomenti toccati nelle scorse ore dal sindaco Fabio Giulivi , che ha incontrato il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia .

" Lavoriamo per un turismo che sappia aumentare la qualità dell'offerta e dei servizi per renderci sempre più attrattivi agli occhi dei visitatori - dice il primo cittadino -. Un turismo che, causa Covid, chiederà sempre un maggiore sfruttamento degli spazi aperti e anche su questo la nostra Città ha molto da offrire ".

" Come dice il Ministro - prosegue Giulivi - possiamo riuscirci solo facendo squadra a partire dal Governo, passando dalla Regione, fino al singolo Comune senza dimenticare enti intermedi come la Città Metropolitana o la Camera di Commercio.

Proprio come abbiamo iniziato a fare in questi primi mesi di amministrazione creando una sinergia forte tra Città, Reggia, Mandria, Pro Loco, associazioni di categoria e non solo fino ad arrivare alle agenzie di viaggio. Uniti per una vera ripartenza pur nelle difficoltà del periodo".