Crollo di via Bramafame, il cane disperso tra le macerie era appena stato adottato

"Una tragedia nella tragedia". La definisce così, l'associazione animalista dell'Enpa (Ente nazionale protezione animali) di Torino, una sfaccettatura del disastro che ieri ha colpito una casa di via Bramafame 42, strappando alla sua famiglia il piccolo Aron, di soli 4 anni.



In questo caso, l'associazione lancia un appello per due animali domestici che si ritiene fossero nella casa al momento del crollo e dei quali non si hanno più notizie. Potrebbero essere scappati, oppure rimasti incastrati sotto le macerie. "ENPA si stringe attorno alle famiglie che stanno attraversando queste ore cupe, soprattutto ai cari del piccolo Aron", si legge in un post pubblicato su Facebook. "Ma la tragedia non ha fine: una delle famiglie tristemente coinvolte aveva un gatto, non ritrovato tra le macerie, e solo ieri aveva adottato un cucciolo di cane di 4 mesi".