Il Turismo Dentale arriva nella tua città!

Avere un sorriso smagliante è il sogno di tutti. La nostra bocca è preziosa, è come un biglietto da visita che esibiamo continuamente. Molte persone, però, non hanno la fortuna di avere un tale sorriso, al contrario, si ritrovano con difetti più o meno importanti e che non sempre, a causa del costo delle cure, riescono a risolvere. In seguito all’avvento del turismo dentale, un fenomeno a cui stiamo assistendo già da qualche anno, molte più persone si sono potute curare. Oggi c’è un vantaggio in più, perché il turismo dentale arriva direttamente nella tua città, scopri di cosa si tratta!

Turismo dentale: scopri il piacere di un nuovo sorriso e di una splendida vacanza

Il fenomeno del turismo dentale consiste nell’unire il piacere di un magnifico viaggio alla qualità e professionalità delle cure dentali di un team altamente specializzato. Rispetto alle cure di cui puoi fruire in Italia, il turismo dentale ti consente di riavere il tuo bel sorriso a prezzi decisamente vantaggiosi e in più puoi goderti anche una bella vacanza.

Proprio questo binomio ha attratto, in questi anni, tantissime persone che hanno così potuto fare un bel viaggio organizzato nei dettaglio e al contempo ricevere cure, trattamenti estetici e conservativi dei propri denti.

Molto spesso, infatti, sono proprio i costi elevati delle cure dentali a dissuadere le persone a prendersi cura del proprio sorriso. Complice è anche il difficile momento economico in cui ci troviamo a vivere, con tanta gente che ha perso il lavoro a causa della pandemia, con famiglie che se devono scegliere preferiscono curare i denti dei figli e con anziani che rinunciano ai propri denti perché è più economico estrarli e utilizzare una dentiera mobile.

Con il turismo dentale, invece, i costi delle cure sono davvero alla portata di tutti, non c’è più bisogno di rinunce, non ci si deve più sacrificare per figli e nipoti, perché tutta la famiglia può fruire dei servizi di odontoiatri qualificati, specializzati e professionali, e in più c’è il piacere di una meritata vacanza.

My Dental Tourism, cure dentali di alta qualità

Ora però vogliamo parlarti di My Dental Tourism, un team di dentisti con elevate competenze tecniche e con una grande empatia, perché per loro il paziente è una persona con la quale costruire un vero rapporto, un feeling, in modo da poter operare con tutta la serenità che occorre in questi frangenti, soprattutto con quelle persone che hanno paura del dentista.

Ma se queste caratteristiche non fossero abbastanza, vogliamo darti ancora più tranquillità, perché oggi le cure dentali arrivano a casa tua. A Torino, infatti, è possibile prenotare una prima consulenza che ti farà avere tutte le informazioni necessarie, dove potrai chiarire qualsiasi dubbio e fare un preventivo in base alle tue esigenze.

In questa fase, infatti, ci sarà una valutazione delle problematiche da risolvere, si può prenotare una panoramica e fare un preventivo della tua vacanza turistico-dentale. Una volta fatta tale valutazione, saranno i consulenti di My Dental Tourism a occuparsi di tutto ciò che riguarda il viaggio e il soggiorno. Una volta giunti a Tirana, un incaricato si prenderà cura di te e delle tue necessità per tutta la durata del soggiorno.

I servizi i My Dental Tourism

My Dental Tourism offre servizi completi in tutti i campi dell’odontoiatria. Infatti, utilizza apparecchiature dentali di fascia alta e materiali di ottima qualità, oltre, ovviamente, a offrire tutti i servizi in un ambiente confortevole e lussuoso.

Possono quindi essere erogate cure dentistiche generali, ovvero quelle cure indicate per i pazienti di tutte le fasce d’età, dalla cura dei denti, pulizia, otturazioni cure conservative, pulizia e igiene. Ottima l’odontoiatra estetica, grazie anche ai materiali utilizzati, oltre che ala professionalità dei medici, basti pensare alla porcellana eccellente delle faccette dentali, particolari faccette estetiche che aiutano a migliorare il tuo sorriso.

Per quanto concerne l’odontoiatria restaurativa, si tratta di cure erogate al fine di ripristinare la bellezza del tuo sorriso, sostituendo i denti naturali che sono andati perduti o che sono fortemente danneggiati. Vengono inoltre offerte cure d’emergenza per chi dovesse avere necessità di un intervento che richiede una soluzione in tempi rapidi.

Impianti dentali, una soluzione per tornare a sorridere

Un capitolo a parte lo meritano gli impianti dentali, una soluzione che consente anche a chi non ha più i denti naturali, di tornare a sorridere in breve tempo e in modo naturale. Basta con l’effetto dentiera posticcia, riappropriati di un sorriso smagliante da sfoggiare tra le strade di Tirana ad ammirare le bellezze del luogo.

E pensa, gli impianti possono sostituire i denti mancanti senza influire minimamente su quelli adiacenti, quindi trovando un equilibrio e un’armonia con i tuoi denti naturali.

Sul portale mydentaltourism.com trovi tutte le informazioni utili, articoli di approfondimento, recensioni, metodi e soluzioni di pagamento, che ti aiuteranno a capire di cosa hai bisogno e di come ottenerlo.

Invece, questi sono tutti i contatti utili:

Telefono: +39.011.40.53.908

Mobile:+39.338.47.08.963

E-mail. torino@mydentaltourism.it

Via Monginevro 2, 10138 TORINO