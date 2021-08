Coronavirus, pressione ospedaliera sotto controllo: il Piemonte resta in zona bianca

Anche per la prossima settimana il Piemonte resta in zona bianca. Ad annunciarlo il Presidente della Regione Alberto Cirio, durante la presentazione de "La Pellegrina Bike Marathon" che si è svolta questa mattina.

"Confermiamo i dati sanitari buoni per il Piemonte - ha sottolineato il governatore - che continua a restare in zona bianca: per noi non cambia nulla. Il tasso di pressione ospedaliera è al di sotto del 2%".

"Questo ci permette di poter guardare con ottimismo al futuro, che sono gli eventi come quello che presentiamo stamattina", ha concluso Cirio.