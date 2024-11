Un brevetto per migliorare la sicurezza ferroviaria: due ricercatori piemontesi vincono il premio IPA [VIDEO]

Due ricercatori dell'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica di Torino hanno vinto il premio IPA 2023 – Intellectual Property Award per la categoria "The Energy of the Future” - grazie al brevetto T.R.A.E., Tecnologia Rilevamento Arco Elettrico, in comproprietà con il Politecnico di Torino.

La paternità dell'invenzione è del cuneese Domenico Giordano e del torinese Davide Signorino, originario di Caivano (Napoli). La premiazione si è svolta mercoledì 30 ottobre al Ministero delle Imprese e del Made in Italy: “Non ce lo aspettavamo. Siamo emozionati e onorati! INRiM ha dimostrato di saper fare bene il trasferimento tecnologico! Un grazie al progetto MyRailS e al collega Giovanni Durando”.

L’invenzione dei ricercatori INRiM Domenico Giordano e Davide Signorino è stata premiata per il potenziale miglioramento della sicurezza operativa offrendo una soluzione efficace per la manutenzione predittiva dei sistemi e contribuendo ad una rete ferroviaria più sostenibile, sicura ed efficiente. Hanno vinto 10 mila euro per industrializzare l'idea brevettuale.

Si tratta di un “procedimento per rilevare un arco elettrico che occorre fra una linea aerea di contatto ferroviaria e una unità di trazione ferroviaria e corrispondente disposizione di rilevamento”.

In questo video i due ricercatori spiegano il brevetto T.R.A.E.:

Il concorso, organizzato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) in collaborazione con l'Associazione Netval e Invitalia, ha premiato i migliori brevetti di ricerca di sei ambiti tecnologici differenti presenti sulla piattaforma Knowledge Share. Erano ben 270 i brevetti presentati per il premio dedicato all'eccellenza della ricerca pubblica italiana.

“Stiamo lavorando ad un upgrade che permetterà di catalogare gli archi elettrici in base a intensità e durata, estendendo le funzionalità anche alle reti ferroviarie in corrente alternata ad alta velocità. Inoltre stiamo procedendo alla creazione di uno spin-off con aziende del settore per massimizzare l'impatto. Crediamo che T.R.A.E. possa essere lo strumento fondamentale per la prognostica del contatto pantografo-catenaria”, concludono i due ricercatori.