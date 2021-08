Osvaldo Napoli candidato sindaco a Mompantero: "Politica per superare contrasti Tav"

Nuova sfida per Osvaldo Napoli, che ha annunciato questa mattina di volersi candidare a sindaco di Mompantero. Storico primo cittadino di Giaveno e ora deputato di "Coraggio Italia" di Giovanni Toti, Napoli guiderà una lista civica alle prossime Amministrative nel Comune valsusino di un'area "dove più forti sono risuonate in questi anni le ragioni dei No-Tav. La mia non è una sfida a quel movimento. Mi candido perché sono convinto, dopo tanti anni di battaglie, che la politica rimane l’unico e il migliore terreno per superare i contrasti e le divisioni, appianare le divergenze e portate ogni persona a guardare avanti per cogliere quanto di buono e di valido c’è nelle ragioni di tutti".

Un nuovo impegno, dopo essersi candidato a sindaco di Torino con Forza Italia, entrando in Sala Rossa come consigliere di minoranza. Napoli sottolinea come "Mompantero, come ogni piccolo comune montano, soffre una condizione di isolamento fisico, accentuata dalla scarsità di risorse sempre insufficienti per migliorare le infrastrutture, pianificare lo sviluppo turistico che tanta ricchezza può portare nelle nostre valli. Non sono candidato “contro” qualcuno o contro qualcosa".