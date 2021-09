Le gallerie torinesi aprono la settimana dell'arte contemporanea con vernissage diffusi

Dopo l’edizione zero svoltasi l’anno passato, Exhibi.To, la manifestazione torinese che apre idealmente la stagione dell’arte contemporanea cittadina, ritorna nella sua puntata numero uno.

Una settimana ricca di aperture, iniziando da martedì 14, con il vernissage diffuso di tutte le gallerie aderenti al progetto. Una rinnovata occasione con la creatività, fortemente voluto dalle associazioni dell’arte metropolitana: Angamc, Colla, Tag e dagli spazi indipendenti. Gallerie, associazioni culturali, no profit, personali, collettive, amalgamate in un percorso cittadino che verrà suggellato da itinerari e da una ricca cartina di proposte. Un’anticipazione dell’autunno, accolta nel 2020 con grande favore dal pubblico e che rispetto alla precedente si arricchisce ancor più di iniziative e luoghi aperti in orari comuni.

Le gallerie partecipanti sono: A PICK GALLERY, Circolo degli Artisti di Torino, Crag-Chiono Reisovà Art Gallery, Csa Farm Gallery, Davide Dileo, Davide Paludetto Arte Contemporanea, Dr Fake Cabinet, Drim Contemporary art Ground, Fang Art, Febo e Dafne Studio d’Arte, Gagliardi & Domke, Galleria Biasutti & Biasutti, Galleria del Ponte, Galleria Franco Noero, Galleria Giorgio Persano, Galleria Gliacrobati, Galleria In Arco, Galleria La Rocca, Galleria Malinpesa by La Telaccia, Galleria Moitre, Galleria Peola Simondi, Galleria Riccardo Costantini, Galleria Roccatre, Galleria Umberto Benappi, Galleria Weber & Weber, Galleria Zabert, Infernotto, Just Goat, Luce Gallery, Mazzoleni, Metroquadro, Mucho Mas, Multiplounico, Norma Mangione Gallery, Oggetti Specifici, Osservatorio Futura, Phos Centro polifunzionale per la fotografia e le arti visive, Photo&Contemporary, Quartz Studio, Raffaella de Chirico Arte Contemporanea, Société Interludio,SM Galleria, Tucci Russo Chambres d’Art, White Lands Art Gallery.