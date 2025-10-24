“Palabras en Fiesta 2025”: una giornata dedicata all’arte e alle culture di El Salvador

Sabato 25 ottobre, a partire dalle ore 14, il Centro Sabir di Torino (via Dego 6) ospita “Palabras en Fiesta 2025”, un evento culturale che celebra arte, musica e testimonianze dal Salvador. L’iniziativa è organizzata da ArTeMuDa in collaborazione con Lisangà Culture in Movimento.

Il programma della giornata prevede diverse attività aperte al pubblico: un murales collettivo intitolato “Parole migranti”, realizzato dall’artista salvadoregno Carlos Ruiz insieme a Riccardo Pinna dell’associazione Skizzo, sarà il cuore creativo dell’incontro.

Non mancheranno interventi di approfondimento, tra cui quello di Emanuela Jossa, dedicato al patrimonio artistico salvadoregno, e letture a cura di ArTeMuDa che ripercorreranno i 20 anni di attività di Lisangà.

La manifestazione proporrà anche voci da San Francisco Echeverría, con testimonianze dirette della vita e della cultura locale, e un intervento online di Gothy Lopez, artista salvadoregna.

Il momento musicale sarà affidato a Paty Ortiz, che porterà al pubblico la musica tradizionale del Salvador. Completano l’evento una mostra fotografica sul “viaggio zero” e la presentazione di creazioni artistiche provenienti dal Salvador.

“Palabras en Fiesta 2025” è un’occasione per scoprire e valorizzare la cultura salvadoregna, promuovendo l’incontro tra artisti e cittadini.