Sabato a Torino La Ciurma presenta "Onora il figlio" di Roberta Poggio

Sabato 25 ottobre alle ore 18.30, la libreria La Ciurma di Torino, via Caprera n. 28/b, ospita la presentazione del romanzo Onora il figlio (Arkadia Editore, collana “Senza Rotta” diretta da Marino Magliani), esordio narrativo della scrittrice Roberta Poggio, genovese di nascita e torinese d’adozione.

Un libro corale e stratificato, che si muove tra Genova, Roma e l’immaginario paese rurale di Follero attraversando tre linee temporali e alternando realismo e visioni perturbanti.

Due donne con lo stesso nome, entrambe Caterina ed entrambe Rambaldi, muoiono lo stesso giorno del 2011, una a Genova e l’altra a Roma. Nello stesso momento, viene arrestato un giovane che sembrava destinato a una brillante carriera politica.

Le comuni origini dei protagonisti conducono il lettore nel 1969 a Follero, dove la proposta di demolire la chiesa di Santa Croce spacca la comunità e riapre ferite morali, familiari e collettive.

Sulle vicende aleggia un’antica maledizione che dal 1929 arriva ai giorni nostri.

La scrittura intreccia salti temporali e spaziali, con cambi di tono e di registro. La giovane Caterina di Genova è fragile e sopraffatta dalle catene familiari che la opprimono; l’altra Caterina, a Roma, soffoca nel lavoro il dolore quotidiano per il figlio Riccardo, sedicenne con gravi disturbi psichici perseguitato dalle spietate Galline Mannare, figure simboliche che sembrano nate da un quadro di Goya nero, o di Bosch.

Il trauma transgenerazionale si fa collettivo. Come nella tragedia greca. E chiede che siano finalmente onorati anche i figli.

Roberta Poggio ha lavorato come traduttrice e adattatrice di dialoghi, ha scritto sceneggiature di cortometraggi, pubblicato racconti su riviste e antologie.

Onora il figlio è il suo primo romanzo.

Il 3 novembre 2025 uscirà la sua novella “Avevi ragione, mamma” per Eris Edizioni.