ITCILO festeggia i suoi primi 60 anni con la Ministra Calderone: "In prima linea per lavoro e giustizia sociale"

Il Centro Internazionale Formazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ITCILO) festeggia nella giornata di oggi, giovedì 24 ottobre, i suoi primi 60 anni di attività: nato a Torino nel 1964 oggi è diventato un polo all'avanguardia in tema di formazione e sviluppo, in particolare focalizzando l'attenzione sulle grandi sfide del mondo del lavoro e dello sviluppo sostenibile. La presenza del ministro Marina Calderone

Per l'occasione l'ente ha voluto dare il via a un anno di appuntamenti che si aprono, a partire da oggi, con la seduta speciale del consiglio di amministrazione del centro. L'evento ha visto l'importante presenza del Direttore Generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

"Per me è un piacere e un onore essere qui per celebrare i 60 anni di questo importante centro per la formazione – ha spiegato il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone – Questa è la riconferma di un rapporto importante e stabile che vede nel centro di Torino un polo di eccellenza, che nella sua dimensione trova i punti di forza della sua missione globale di sviluppo di competenze e di giustizia sociale".

"Credo che ciò che renda davvero speciale questa istituzione però sia la capacità di innovare in base al contesto e alle innovazioni sociali – ha continuato Calderone –Oggi siamo qui per celebrare un anniversario, ma soprattutto siamo qui per dirci che dobbiamo costruire un futuro insieme. Un futuro di cui i giovani devono esserne assolutamente protagonisti". "A difesa di lavoro e giustizia sociale"

"Oggi celebriamo un traguardo davvero significativo, negli ultimi 6 decenni il centro è stato in prima linea per il lavoro e la giustizia sociale – ha commentato il Direttore di Itcilo Christophe Perrin – Il nostro ente nel 1964 è diventato simbolo di apprendimento e innovazione trasformandosi in polo d'eccellenza. Uno dei fattori chiave del nostro successo è la sede qui a Torino, una città che è diventata parte integrante della nostra identità".

"Quest'oggi abbiamo l'opportunità di riconoscere e riflettere sul ruolo cruciale che il centro di Torino ha svolto, ovvero promuovere la giustizia sociale e un lavoro dignitoso per tutti – ha dichiarato il Direttore Generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro Gilbert Houngbo – Questo Centro è molto più di un semplice luogo di apprendimento. È stato una sorta di laboratorio di innovazione per il mondo del lavoro, un luogo dove si discutono le sfide economiche e sociali più complesse e dove si concepiscono e si sperimentano soluzioni". La mostra fotografica "Dall'Africa al Piemonte"