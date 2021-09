Comunali: Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia si spartiscono le Circoscrizioni. Per i civici di Damilano nulla

Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia fanno l'asso pigliatutto nella coalizione di centrodestra di Paolo Damilano. Dopo i principali sfidanti Sganga e Lo Russo, è stato l'imprenditore delle acque ad annunciare i nomi dei candidati alla Presidenza di Circoscrizione. E i partiti, come già ampiamente annunciato, si sono divisi da soli gli otto territori senza lasciare alcun posto per Torino Bellissima e Progresso Torino.

A fare la parte del leone, in maniera equivalente, il Carroccio e il partito della Meloni. La Lega ha indicato per il Centro-Crocetta, dove favorito è il centrosinistra, il portavoce di Federtaxi Cisal Federico Rolando. La 5 va al leghista Enrico Crescimanno, mentre la 8 al consigliere uscente Stefano Delpero.

Fratelli d'Italia conquista l'ambita 6 (Barriera di Milano-Falchera), dove piazza Valerio Lomanto, la 7 a Patrizia Alessi e la 3 a Massimo Di Miscio. Tutti e tre consiglieri uscenti, che il partito della Meloni ha scelto di premiare.

Infine Forza Italia mette in campo due storici big del partito torinese, Davide Balena alla 2 e il commissario cittadino Marco Fontana alla 4. "In questo modo - si legge nella nota unitaria diffusa nel pomeriggio - ogni soggetto della coalizione sarà messo in grado di valorizzare al meglio il lungo lavoro di presidio delle urgenze dei territori, in particolare di quelle periferie che devono tornare borghi cittadini".

Ma non è finita qui per i partiti. ln caso di vittoria di Damilano, Fratelli d’Italia esprimerà il presidente del Consiglio Comunale e Forza Italia proporrà al sindaco una rosa di nomi condivisi con la coalizione per il ruolo di vicesindaco.