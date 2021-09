MercoledìVeg di Ortofruit: oggi prepariamo arrosto di tofu e more

IL PRODOTTO DELLA SETTIMANA

la mora

Il frutto è composto da numerose piccole drupe, verdi al principio, poi rosse e infine nerastre a maturità (mora). Annoverata nella famiglia dei frutti di bosco, la mora ha una marcata presenza di vitamine C e A oltre a essere un’eccellente fonte di fibre e sali minerali. Ottima se consumata al naturale, è altresì usata come guarnizione di dolci, yogurt e gelati, oppure nella confezione di marmellate, gelatine, sciroppi, vino e acquavite (ratafià).

ARROSTO DI TOFU E MORE

LA RICETTA DELLA SETTIMANA

Tempi

50 minuti



Ideale per…

la cena



Ingredienti (4 persone)

200 g di more (fresche)

700 g di patate (a pasta gialla)

400 g di tofu affumicato

2 scalogni (piccoli)

Olio evo q.b.

Timo fresco q.b.

Sale e pepe q.b.

Procedimento

1.Lavate e sbucciate le patate, quindi cuocetele al forno irrorandole con olio evo, sale e pepe

2. Nel frattempo, preparate la salsa di more frullandole con lo scalogno (dopo averle lavate), un filo di olio evo, un po’ di timo fresco, sale e pepe

3. Passate la salsa ottenuta in un colino per eliminare i semi delle more

4.Tagliate il tofu affumicato a fettine di circa 1,5 cm di spessore e fatele cuocere in padella antiaderente (se preferite, aggiungetele in forno con le patate)

5. Una volta cotte le patate e il tofu, servite il tutto accompagnando con la salsa di more e decorate con del timo fresco





IL COMMENTO NUTRIZIONALE

a cura della Dott.ssa Elisa Strona (SIAN-Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione ASL TO5)

Ai benefici delle more sommiamo le proteine di buona qualità, il calcio e il ferro del tofu, mantenendo crudo lo scalogno così da sfruttare tutti i suoi polifenoli potenti ma delicati; le patate apportano i carboidrati a lento assorbimento, per un tocco finale di energia!

Se avanza?

Frullate tutto insieme e mettete il composto ottenuto in padella, travasandolo a cucchiaiate nell’olio evo bollente, per ottenere delle gustosissime frittelle veg!