Comunali, Maccanti (Lega): "Più risorse e competenze alle Circoscrizioni. Ripartiamo strada per strada"

“Ripartiamo strada per strada”. E’ questo l’impegno/promessa di Elena Maccanti, candidata con la Lega alle prossime Comunali di Torino. Matteo Salvini ha deciso di mettere in campo direttamente i suoi “big” politici, come la parlamentare, per fare vincere il centrodestra con Paolo Damilano a Torino.

"Torinesi hanno voglia di cambiamento"

Entro il weekend i partiti devono presentare gli elenchi dei candidati: ieri il Carroccio, in meno di tre ore, ha raccolto 230 firme per la sua lista che si presenterà alla amministrative. “Una conferma – sottolinea Maccanti – dell’entusiasmo dei torinesi per questa competizione elettorale, ma soprattutto della loro voglia di cambiamento e della fiducia nella Lega come partito di riferimento del centrodestra”.

Alla Lega le Circoscrizioni 1, 5 e 8

Ieri la coalizione a sostegno di Paolo Damilano ha individuato i candidati alla Presidenza delle 8 Circoscrizioni: la Lega proverà a vincere alla 1 (Centro-Crocetta), alla 5 (Borgo Vittoria-Vallette) e alla 8 (San Salvario -Lingotto). Proprio da qui, per la deputata, bisogna partire per voltare "pagina rispetto all’amministrazione a 5 Stelle a al Pd”.

"Più risorse e competenze alle Circoscrizioni"

“Torino -prosegue – è una città a pezzi e in degrado: ci sono buche ovunque. Giardini e aiuole sono abbandonati: noi puntiamo a vincere in tutte le Circoscrizioni, per dare un segnale al territorio”. E Maccanti punta il dito contro la giunta Appendino, con numeri alla mano: “I 5 stelle hanno stanziato per la manutenzione delle strade appena 50 mila euro a Circoscrizione e il Pd, in risposta, non ha fatto nulla”. Per la parlamentare la priorità è invertire l’attuale processo di decentramento, tornando a dare alle “Circoscrizioni più risorse e competenze, rispetto ad esempio ai lavori pubblici e polizia locale. Immagino una task force di vigili che, per ciascuna delle 8 zone, possa fare controllo del territorio garantendo innanzitutto sicurezza ai cittadini”. “Poi, -prosegue -con Damilano come sindaco, Torino ha bisogno di tornare grande ed essere riproiettata a livello non solo nazionale, ma internazionale”.

"Ripartire strada per strada"

La Lega, il prossimo 3 e 4 ottobre, ha davanti a sé una grande sfida sui territori. Tenterà infatti di vincere con i candidati presidenti a Centro-Crocetta e San Salvario, tradizionalmente votati a sinistra. “Siamo certi di potercela fare – replica Maccanti – grazie al lavoro di rinnovamento che abbiamo fatto come partito: nelle nostre liste c’è spazio per la società civile, persone che vogliono mettersi a disposizione della comunità". "E’ il caso -sottolinea la deputata- della Circoscrizione 1, dove c'è candidato Federico Rolando, portavoce di Federtaxi Cisal. Lui rappresenta il trasporto pubblico non di linea, un settore che ha sofferto tanto in questi mesi, e lavora a contatto quotidiano con le persone”. "Il Pd, in questi anni di governo dei quartieri, si è occupato solo di associazioni amiche e non del territorio: le realtà di via denunciano di essere state abbandonate. Noi vogliamo ripartire strada per strada, restituendo ai cittadini luoghi pubblici e giardini, dove ora regnano incuria, degrado e la criminalità che la fa da padrone” conclude l'esponente della Lega.