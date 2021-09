Nichelino, anche le sardine a sostegno di Fiodor Verzola

"Ho maturato la mia militanza tra Giovani Comunisti e Partito dei Comunisti Italiani, ricoprendo ruoli di segreteria e organizzazione", ricorda Verzola. "Sono entrato in Consiglio Comunale per la prima volta nel 2014, come capogruppo dei Comunisti Italiani all’interno di un processo che ha portato al progressivo rinnovamento della politica nichelinese". Poi sottolinea i risultati ottenuti come assessore alle politiche del lavoro, giovanili e per il benessere degli animali: "Mia è l’ideazione del Primo Ufficio Tutela Animali istituzionale con dipendenti e forze di polizia regolarmente impiegate, servizi di Pet therapy gratuiti per gli anziani delle rsa e servizio gratuito di ambulanze veterinarie per i cittadini nichelinesi che si trovano in condizione di emergenza con il proprio animale".