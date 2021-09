Damilano sindaco per i torinesi, che alle urne però votano Lo Russo: per vincere servono gli indecisi. Il sondaggio BDMedia

Quasi la metà dei torinesi crede che Paolo Damilano vincerà le elezioni: è questo l’esito del sondaggio BiDiMedia, realizzato tra il 27 e il 29 agosto, in vista delle amministrative di Torino ad ottobre. Il 45% degli interrogati, al di là della propria intenzione di voto, ha detto che a conquistare Palazzo Civico sarà il candidato del centrodestra. Solo il 19% vede probabile la vittoria di Stefano Lo Russo, mentre solo il 3% pensa prevarrà la candidata del M5S Valentina Sganga. Ben il 30% non sa/non risponde. Uno scenario dove la corsa per la poltrona di sindaco è ristretta ai candidati di centrodestra e centrosinistra, dove l’erede di Chiara Appendino appare nettamente staccata e fuori dai giochi.

Alle urne il 41,6% per Damilano ed il 39% per Lo Russo

Se si analizza però in dettaglio cosa voteranno i torinesi, si riduce la forbice tra i due principali competitors. Se Paolo Damilano rimane comunque primo, con il 41,6% dei consensi, Lo Russo segue a ruota con il 39% delle preferenze. La partita appare dunque apertissima e potrebbe ribaltarsi al ballottaggio, dove il 52% degli elettorali del M5S sceglierebbe l’esponente del centrosinistra, mentre i restanti l’imprenditore delle acque. Saranno fondamentali quindi gli indecisi, che rappresentano un terzo degli elettori, insieme a quelli che potrebbero salire sul “carro del vincitore” di chi arriva in testa al primo turno.

Pd primo partito a livello assoluto

A livello di partiti cinque anni fa la destra si presentava divisa e complessivamente non raggiungeva il 20%, mentre il centrosinistra si attestava intorno al 41% e il M5S sopra il 30%, primo partito della città.

Il PD nel 2021, a livello assoluto, sembra riprendersi lo scettro di primo partito cittadino con il 26.5%. Secondo partito dello schieramento che sostiene Lo Russo è proprio la lista civica del candidato sindaco, con il 3,9%. Netto calo rispetto al 2016 per i Moderati, che passano dal 6% a meno del 4%. Sopra il 3% la lista Sinistra Ecologista, mentre solo intorno all’1% la lista di Articolo 1-PSI e Torino Domani. Complessivamente il centrosinistra ottiene il 39% dei voti.

Crollo di consensi per il M5S

Crollo verticale del M5S, che perde due terzi dei consensi e oltre il 20% rispetto alle elezioni di cinque anni fa. Si attesta poi al 2,2% Europa Verde, portando il totale della coalizione che sostiene Sganga all’11%.

Primo partito del centrodestra Fratelli d'Italia

Il centrodestra, dopo essersi presentato diviso nel 2016, torna unito: primo partito della coalizione è Fratelli d’Italia con quasi il 16% dei consensi, circa 14 punti in più delle scorse elezioni comunali. In crescita sul 2016 anche la Lega che passa dal 6% al 13%, ma che si deve accontentare solo del secondo posto nello schieramento. Solo quarta Forza Italia con meno del 4%, superata pure dalla civica di Damilano al 4,5%. Con i partiti minori della coalizione il centrodestra raggiunge il 41%, sopra il centrosinistra di circa 2 punti.